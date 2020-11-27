Forbes заявил о падении зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Forbes проанализировал данные по зарплатам руководителей с 2006 года, в рейтинг входят 12 отраслей

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2020 году снизилась на 15%, до 2,79 миллиона долларов США по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения.

Издание анализирует данные по зарплатам руководителей с 2006 года, в рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Рекорд рейтинга принадлежит нефтяникам - в 2013 году средняя зарплата президентов нефтегазовых компаний составила 3,77 миллиона долларов США. Как пишет издание, в 2020 году больше всего платят топ-менеджерам в "нефтянке", тяжелой промышленности (1,87 миллиона долларов США) и телекоммуникационных компаниях (1,31 миллиона долларов США).

Лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов США, в "нефтянке" - 2,4 миллиона долларов США. Сегодня топ-менеджеры инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем чуть больше 1 миллиона долларов США, занимая пятую строчку списка, их обгоняют коммерческие банкиры со средним вознаграждением в 1,05 миллиона долларов США.

Добавляется, что самый большой рост среднего вознаграждения руководителя в 2020 году показали транспортные компании (8%), сектор тяжелой промышленности (5%), фармацевтические (3%) и телекоммуникационные (2%) сектора. В остальных восьми отраслях руководители потеряли в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).

На шестом месте находятся торговые сети (средняя зарплата руководителей - 870 тысяч долларов США), на седьмом - транспортные компании (820 тысяч долларов США), на восьмом - строительные и девелоперские компании (670 тысяч долларов США). Руководители компаний, производящих потребительские товары, в 2020 году в среднем получили 560 тысяч долларов США, топ-менеджеры агрохолдингов - 510 тысяч долларов США, фармацевтических компаний - 410 тысяч долларов США.