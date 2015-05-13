Forbes: "Турецкий поток" заставит ЕС считаться с Россией и Турцией

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Стартовавшее строительство газопровода "Турецкий поток" означает, что Европе отныне придется учитывать энергетическую стратегию России и Турции, пишет Forbes.

Издание отмечает, что "Турецкий поток" может стать началом новой эры в политических и экономических отношениях России и Турции.

"Эта сделка также может подготовить почву для Евразийского энергетического союза, который бросит вызов планам Европы в области энергетики", - говорится в статье.

В 2015 году ЕС объявил о намерении усилить свою энергетическую безопасность и создать европейский энергетический союз.

Россия же, пишет Forbes, может основать свой энергетический союз в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Международной ассоциации экономики и энергетики (IAEE), куда входит Турция.

Географическое положение Турции делает ее важным стратегическим игроком как для Европы, так и для Евразии. Планируя европейский энергетический союз, ЕС должен помнить об этой стратегической роли, пишет Forbes. По мнению издания, в течение многих лет западным политикам и инвесторам придется соревноваться за благосклонность Анкары.

Forbes при этом отмечает, что около 60% газа, который закупает сама Турция, приходится на российский "Газпром". И, как полагают эксперты, спрос на энергию в Турции будет превышать предложение по меньшей мере до 2030 года, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".