Фон дер Ляйен заявила о наступлении "эры полной энергетической независимости" ЕС от России

Многие считали невозможным полный отказ от импорта российского ископаемого топлива, но сегодня этот исторический день наступил - ЕС открывает новую страницу полной энергетической независимости от России

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с предварительным согласованием между Европейским советом и парламентом договоренности об отказе от российских энергоносителей.

Цифры говорят сами за себя, отметила фон дер Ляйен: "Импорт российского газа, как СПГ, так и трубопроводного, сократился с 45 % до 13 %, импорт угля – с 51 % до нуля, а нефти – с 26 % до 2 %. Я всегда знала, что мы сможем это сделать благодаря единству, решимости и опираясь на работу последних трех лет".

По ее словам, план REPowerEU помог Европе преодолеть самый серьезный за последние десятилетия энергетический кризис. Страны ЕС совместно реализовали режим экономии энергии, одновременно обеспечивая собственную энергетическую безопасность.

"Мы диверсифицировали наши поставки, заключив новые соглашения с надежными партнерами. Мы также с беспрецедентной скоростью инвестировали в возобновляемые источники энергии и атомную энергетику", - сказала она, добавив, что половина электроэнергии ЕС поступает из возобновляемых источников.

Фон дер Ляйен отметила, что, сократив импорт российского ископаемого топлива, ЕС тем самым уменьшил доходы, которые Россия направляет на ведение войны против Украины.

"В начале войны мы платили России 12 млрд евро в месяц за ископаемое топливо, сейчас эта сумма сократилась до 1,5 млрд евро в месяц, что все еще слишком много, и мы стремимся свести ее к нулю", - заявила она.