    Fon der Lyayen: Aİ Rusiyadan tam enerji müstəqilliyinin yeni səhifəsini açır

    Energetika
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:18
    Fon der Lyayen: Aİ Rusiyadan tam enerji müstəqilliyinin yeni səhifəsini açır

    Bir çoxları Rusiyanın qalıq yanacağı idxalından tam imtina etməyin mümkünsüz olduğunu düşünürdü, lakin bu gün bu tarixi gün gəlib çatdı - Aİ Rusiyadan tam enerji müstəqilliyinin yeni səhifəsini açır.

    "Report"n Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Avropa Şurası və Parlament arasında Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina barədə ilkin razılaşmanın əldə olunması ilə bağlı bildirib.

    "Rusiya qazının idxalı, həm sıxılmış təbii qaz, həm də boru kəməri ilə, 45%-dən 13%-ə, kömür idxalı 51%-dən sıfıra, neft idxalı isə 26%-dən 2%-ə düşüb. Mən həmişə bilirdim ki, biz birlik, qətiyyət və son üç ilin işinə əsaslanaraq bunu edə biləcəyik", - fon der Lyayen qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, REPowerEU planı Avropanın son onilliklərin ən ciddi enerji böhranını aradan qaldırmasına kömək edib:

    "Aİ ölkələri öz enerji təhlükəsizliklərini təmin etməklə yanaşı, birgə enerji qənaəti rejimini həyata keçiriblər.

    Biz etibarlı tərəfdaşlarla yeni sazişlər bağlayaraq təchizatımızı diversifikasiya etdik. Həmçinin, biz misilsiz sürətlə bərpa olunan enerji mənbələrinə və atom enerjisinə sərmayə yatırdıq", - o deyib və AB-nin elektrik enerjisinin yarısının bərpa olunan mənbələrdən gəldiyini əlavə edib.

    Fon der Lyayen qeyd edib ki, Rusiyadan fosil yanacaq idxalını azaltmaqla, AB Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəyə yönəltdiyi gəlirlərini də azaldıb.

    "Müharibənin əvvəlində biz Rusiyaya fosil yanacaq üçün ayda 12 milyard avro ödəyirdik, indi bu məbləğ ayda 1,5 milyard avroya düşüb ki, bu da hələ də çox böyük məbləğdir və biz bunu sıfıra endirməyə çalışırıq", - o bildirib.

    Ursula fon der Lyayen Rusiya yanacaq Avropa İttifaqı
    Фон дер Ляйен заявила о наступлении "эры полной энергетической независимости" ЕС от России
    Von der Leyen declares arrival of 'era of Europe's full energy independence' from Russia

