Флориан Китт: ВБ готов поддержать проекты по электроэнергетике в Азербайджане

Всемирный банк выразил готовность сотрудничать с Азербайджаном в сфере электроэнергетики и геотермальной энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, банк готов повторить успешный опыт работы по предоставлению гарантий из одного источника, который ранее применялся для проекта Южного газового коридора совместно с SOCAR.

"Мы объединили все гарантийные операции под эгидой Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), что позволяет предоставлять их из одного источника. Мы очень успешно сделали это для Южного газового коридора совместно с SOCAR и теперь хотим использовать этот механизм и в электроэнергетике. Также мы надеемся поддержать новые проекты, например, в области геотермальной энергетики, где действительно можем помочь с финансированием", - отметил он.