    Флориан Китт: ВБ готов поддержать проекты по электроэнергетике в Азербайджане

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:19
    Флориан Китт: ВБ готов поддержать проекты по электроэнергетике в Азербайджане

    Всемирный банк выразил готовность сотрудничать с Азербайджаном в сфере электроэнергетики и геотермальной энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт (Florian Kitt) на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, банк готов повторить успешный опыт работы по предоставлению гарантий из одного источника, который ранее применялся для проекта Южного газового коридора совместно с SOCAR.

    "Мы объединили все гарантийные операции под эгидой Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), что позволяет предоставлять их из одного источника. Мы очень успешно сделали это для Южного газового коридора совместно с SOCAR и теперь хотим использовать этот механизм и в электроэнергетике. Также мы надеемся поддержать новые проекты, например, в области геотермальной энергетики, где действительно можем помочь с финансированием", - отметил он.

