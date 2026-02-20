Fitch Solutions: НПЗ STAR начал диверсифицировать источники закупки нефти

В конце 2025 года нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, начал сокращать закупки российской нефти, отражая постепенный геополитический отход.

Как сообщает Report со ссылкой на международную аналитическую компанию Fitch Solutions, фактически, выступая альтернативным источником нефти и природного газа вместо России, Азербайджан извлек выгоду из относительного геополитического дистанцирования от ранее санкционированной страны.

"Нефтеперерабатывающий завод STAR использует российскую нефть в качестве сырья на 98%, из которых 73% поставляется непосредственно российской компанией "ЛУКОЙЛ", уже находящейся под санкциями США. В конце 2025 года завод STAR начал сокращать закупки российской нефти, отражая постепенный геополитический отход. По данным источников Reuters, завод начал искать альтернативные поставки, недавно закупив четыре партии нефти из Казахстана, Ирака и других стран, не связанных с Россией. Это свидетельствует о смене предыдущей практики, когда российская нефть составляла основную часть сырья STAR", - отмечается в отчете.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Первоначально STAR перерабатывал 10 млн тон нефти в год, а в 2021 году мощность НПЗ увеличилась до 11 млн тонн. Сегодня завод обладает мощностью по переработке 13,5 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.