Fitch: SOCAR увеличит добычу в 2023-2025 годах

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, в 2023-2025 годах Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличит добычу на 0,5%.

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, в 2023-2025 годах Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличит добычу на 0,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отмечается, что добыча нефти и газа SOCAR в прошлом году в целом была стабильной на уровне 286 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день: "Это произошло после снижения добычи нефти в Азербайджане на 8% и увеличения добычи газа на 3%. Мы предполагаем, что добыча SOCAR будет расти на 0,5% ежегодно с 2023 по 2025 год за счет увеличения добычи природного газа".