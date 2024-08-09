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Fitch: SOCAR увеличит добычу в 2023-2025 годах

Fitch: SOCAR увеличит добычу в 2023-2025 годах Согласно прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, в 2023-2025 годах Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличит добычу на 0,5%.
Энергетика
9 августа 2024 г. 11:49
Fitch: SOCAR увеличит добычу в 2023-2025 годах

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, в 2023-2025 годах Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличит добычу на 0,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отмечается, что добыча нефти и газа SOCAR в прошлом году в целом была стабильной на уровне 286 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день: "Это произошло после снижения добычи нефти в Азербайджане на 8% и увеличения добычи газа на 3%. Мы предполагаем, что добыча SOCAR будет расти на 0,5% ежегодно с 2023 по 2025 год за счет увеличения добычи природного газа".

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: SOCAR 2023-2025-ci illərdə hasilatı artıracaq

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