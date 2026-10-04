На чемпионате мира четыре азербайджанских дзюдоиста сегодня вступают в борьбу

В Баку сегодня стартует чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на Национальной арене гимнастики женщины будут соревноваться в весовой категории 48 кг, а мужчины - в весовой категории 60 кг.

На старте турнира на татами выйдут четыре члена сборной Азербайджана.

В женских соревнованиях в весовой категории 48 кг Шафаг Гамидова в 1/32 финала встретится с Наташей Разафиндракало (Мадагаскар), а Кёнюль Алиева в 1/16 финала - с Мари Ди Варгас Лей (Чили).

В мужских соревнованиях в весовой категории 60 кг Балабей Агаев в 1/16 финала встретится с победителем пары Артем Колосов (Беларусь) / Дилшот Халматов (Украина), а Ахмед Юсифов - с победителем дуэли Бахром Ботуров (Узбекистан) / Тумэнжаргал Тувшинтур (Монголия).

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 11 октября, примут участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях будут представлять 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.