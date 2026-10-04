Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    На чемпионате мира четыре азербайджанских дзюдоиста сегодня вступают в борьбу

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 09:30
    На чемпионате мира четыре азербайджанских дзюдоиста сегодня вступают в борьбу

    В Баку сегодня стартует чемпионат мира по дзюдо.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований на Национальной арене гимнастики женщины будут соревноваться в весовой категории 48 кг, а мужчины - в весовой категории 60 кг.

    На старте турнира на татами выйдут четыре члена сборной Азербайджана.

    В женских соревнованиях в весовой категории 48 кг Шафаг Гамидова в 1/32 финала встретится с Наташей Разафиндракало (Мадагаскар), а Кёнюль Алиева в 1/16 финала - с Мари Ди Варгас Лей (Чили).

    В мужских соревнованиях в весовой категории 60 кг Балабей Агаев в 1/16 финала встретится с победителем пары Артем Колосов (Беларусь) / Дилшот Халматов (Украина), а Ахмед Юсифов - с победителем дуэли Бахром Ботуров (Узбекистан) / Тумэнжаргал Тувшинтур (Монголия).

    Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 11 октября, примут участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях будут представлять 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо Балабей Агаев Ахмед Юсифов
    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 təmsilçisi mübarizəyə start verir
    World Judo Championships: Four Azerbaijani athletes begin campaign
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:55

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    Лента новостей