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    ЦТАК: Гиперзвуковая ракета КНДР поразила цель на расстоянии 1 тыс. км

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 09:27
    ЦТАК: Гиперзвуковая ракета КНДР поразила цель на расстоянии 1 тыс. км

    Ракета, запущенная КНДР 3 октября в сторону Восточно-Корейского (Японского) моря, поразила цель на расстоянии 1 тыс. км.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Маневры проводились для обучения военнослужащих, эксплуатирующих гиперзвуковые системы вооружения, а также для оценки надежности, эффективности и мобильности средств сдерживания КНДР, говорится в публикации.

    За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что ракетчики продемонстрировали как высокую квалификацию, так и "постоянную готовность к нанесению контрудара".

    "Мы должны беспрерывно прилагать ответственные усилия к тому, чтобы неустанно и повторно дать врагам понять надежность и смертельную мощь стратегических наступательных средств. Это одна из форм демонстрации сил сдерживания", - заявил он.

    Испытание ракеты Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    KXDR raketi 1 000 kilometr məsafədə hədəfi vurub
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