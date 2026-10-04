ЦТАК: Гиперзвуковая ракета КНДР поразила цель на расстоянии 1 тыс. км

Ракета, запущенная КНДР 3 октября в сторону Восточно-Корейского (Японского) моря, поразила цель на расстоянии 1 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Маневры проводились для обучения военнослужащих, эксплуатирующих гиперзвуковые системы вооружения, а также для оценки надежности, эффективности и мобильности средств сдерживания КНДР, говорится в публикации.

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что ракетчики продемонстрировали как высокую квалификацию, так и "постоянную готовность к нанесению контрудара".

"Мы должны беспрерывно прилагать ответственные усилия к тому, чтобы неустанно и повторно дать врагам понять надежность и смертельную мощь стратегических наступательных средств. Это одна из форм демонстрации сил сдерживания", - заявил он.