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Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне повышения суверенного рейтинга Азербайджана повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании (SOCAR) с "BB+" до "BBB-".
Энергетика
9 августа 2024 г. 11:38
Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне повышения суверенного рейтинга Азербайджана повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании (SOCAR) с "BB+" до "BBB-".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по РДЭ "стабильный".

"Мы оцениваем независимую кредитоспособность SOCAR на уровне "bb-", что отражает умеренную добычу нефти и газа, сильный финансовый профиль и ограничения корпоративного управления", - говорится в информации Fitch.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” SOCAR-ın reytinqi ilə bağlı proqnozunu yüksəldib

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