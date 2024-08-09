Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне повышения суверенного рейтинга Азербайджана повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании (SOCAR) с "BB+" до "BBB-".

Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне повышения суверенного рейтинга Азербайджана повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании (SOCAR) с "BB+" до "BBB-".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по РДЭ "стабильный".

"Мы оцениваем независимую кредитоспособность SOCAR на уровне "bb-", что отражает умеренную добычу нефти и газа, сильный финансовый профиль и ограничения корпоративного управления", - говорится в информации Fitch.