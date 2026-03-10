Fitch пересмотрит прогноз по нефти на 2026 год с учетом геополитической премии за риск

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что средняя стоимость барреля нефти в 2026 году составит порядка 70 долларов.

Как передает Report, об этом заявила руководитель подразделения природных ресурсов в регионе EMEA, управляющий директор Fitch Ratings Ангелина Валавина.

Она подчеркнула, что высокая волатильность и цикличность являются характерными чертами нефтегазовых рынков и не представляют собой нечто новое.

"Тем не менее в настоящий момент рынок учитывает в котировках нефти весьма значительную геополитическую премию за риск. В начале текущего года стоимость барреля Brent находилась на отметке около 60 долларов. Вчера она кратковременно подскочила приблизительно до 120 долларов, после чего опустилась ниже 100 долларов.

На данный момент цена Brent находится на уровне около 90 долларов за баррель. Таким образом, ценовые колебания остаются крайне высокими - это не вызывает сомнений", - указала А. Валавина.

Она обратила внимание на то, что, исходя из допущения агентства о временном характере перекрытия Ормузского пролива, Fitch полагает, что как только пролив возобновит работу и нефтяные потоки вновь пойдут через него, котировки снизятся и вернутся к уровню, определяемому балансом спроса и предложения.

"При этом глобальный нефтяной рынок на текущий момент характеризуется избытком предложения. В связи с этим наш декабрьский прогноз предполагал среднюю цену Brent на уровне 63 доллара за баррель в 2026 году. Очевидно, что для данной оценки существует риск пересмотра в сторону повышения. Обновленный ценовой прогноз пока не опубликован, однако мы предполагаем, что средняя цена за 2026 год может составить порядка 70 долларов. Этот показатель учитывает нынешний всплеск котировок и последующее их снижение, которое, по нашим ожиданиям, произойдет после восстановления функционирования данного торгового маршрута", - пояснила она.

А. Валавина также указала, что, по оценкам Fitch, в текущем году увеличение предложения будет существенно превышать рост спроса: мировое предложение возрастет приблизительно на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как рост спроса составит менее одного миллиона баррелей в сутки. Соответственно, рынок сохраняет состояние профицита.