Fitch: Цена на нефть не может превышать 70-75 долларов

Ряд факторов приводят к положительно сказываются на стоимости нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной конференции международного рейтингового агентства Fitch в Баку директор по природным ресурсам и сырьевым товарам компании Дмитрий Маринченко.

"Среди них решения ОПЕК, снижение добычи нефти в Иране и Венесуэле и антиамериканские процессы. Мы не думаем, что снижение добычи нефти в Иране и Венесуэле в ближайшие два года существенное повлияют на цены на нефть. Мы думаем, что в обозримом будущем нижний предел стоимости нефти составит 55 долларов, а верхний - 70-75 долларов. Нефть не может быть дороже. Если цены резко возрастут, это может привести к давлению со стороны США на страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию. Потому что высокие цены на нефть являются явной угрозой экономике США", - сказал он.

"Fitch прогнозирует стоимость Brent на уровне 65 долларов за баррель в 2019 году. Прогноз на 2020 год - 62,5 доллара, а на 2021 год - 60 долларов. Полагаем, что в долгосрочной перспективе средняя цена будет держаться у отметки 57,5 доллара. Стоимость нефти WTI может быть ниже 50 долларов", - добавил Маринченко.

Кроме того, представитель Fitch отметил, что в этом году ожидается замедление мировой экономики на 2,2%.