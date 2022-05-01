Финляндия намерена прекратить поставки российского газа

Правительство Финляндии намерено прекратить поставки российского газа. Российская компания "Газпром" заявила оплачивать газ по новым требованиям.
Как передает Report, об это сообщает издание
Отмечается, что финское правительство отказалось платить в рублях. "Газпром" требовал от финской государственной газовой компании Gasum ответить по поводу оплаты за газ рублями до 20 мая.
По официальным оценкам, заменить российский газ ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ не получится. В то же время на газ приходится всего около 5% от общего потребления энергии Финляндии.
В связи с отказом от газа в Финляндии могут возникнуть проблемы в промышленности, где газ используется как сырье для технологических процессов. Всего две трети газа в стране используется промышленностью в основном компании химической и лесной промышленности.