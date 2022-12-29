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Ферганский НПЗ будет выпускать новый вид авиатопливо

Ферганский НПЗ будет выпускать новый вид авиатопливо На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1.
Энергетика
29 декабря 2022 г. 11:52
Ферганский НПЗ будет выпускать новый вид авиатопливо

На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1.

Как передает Report cо ссылкой на узбекистанские СМИ, это топливо соответствует европейскому стандарту качества и пользуется повышенным спросом на международном рынке авиации, включая воздушные судна Airbus и Boeing.

Авиационное топливо JET A-1 производства ФНПЗ прошло квалификационные испытания, проводимые Всероссийским научно-исследовательским институтом нефтепереработки (АО ВНИИ НП). После этих испытаний технология производства была утверждена, и сейчас получен сертификат соответствия Узбекского агентства по техническому регулированию

Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8 тыс. тонн в месяц и в перспективе нарастить поставки как в местные, так и зарубежные аэропорты.

"Освоение новых видов продукции – один из основных приоритетов, реализуемых в рамках проекта модернизации Ферганского НПЗ. В свете озвученных руководством страны задач по превращению Узбекистана в международный транспортный хаб, ФНПЗ готов стать надежным поставщиком качественного сырья. В наших планах создать географию поставок авиакеросина в местные аэропорты и дать возможность международным суднам заправляться в Узбекистане качественным топливом отечественного производства", – отметил директор ФНПЗ Хабиб Латипов.

В настоящее время на ФНПЗ ведутся работы по обеспечению промышленного выпуска нового вида авиационного топлива.

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Версия на английском языке Uzbekistan's Fergana refinery to produce new type of jet fuel

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