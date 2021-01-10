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Фатих Донмез: Турция будет укреплять с Нахчываном сотрудничество и в сфере энергетики

Фатих Донмез: Турция будет укреплять с Нахчываном сотрудничество и в сфере энергетики "В конце прошлого года министры энергетики Азербайджана и Турции достигли договоренности по газопроводу в Нахчыван. В связи с этим мы подготовили проект территориальной оценки. Надеемся, что мы завершим контракт в ближайшие несколько месяцев.
Энергетика
10 января 2021 г. 02:20
Фатих Донмез: Турция будет укреплять с Нахчываном сотрудничество и в сфере энергетики
Фатих Донмез

"В конце прошлого года министры энергетики Азербайджана и Турции достигли договоренности по газопроводу в Нахчыван. В связи с этим мы подготовили проект территориальной оценки. Надеемся, что завершим контракт в ближайшие несколько месяцев.

Планируется, что на строительство уйдет 12 месяцев. Это один из важных проектов, который повысит стратегическое значение Игдыра".

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщают турецкие СМИ.

Ф.Донмез отметил, что отношения Турции с Нахчываном будут укрепляться и в энергетической сфере.

Отметим, что газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а министерство энергетики Азербайджана и минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: Türkiyənin Naxçıvanla əlaqələri enerji sahəsində də güclənəcək

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