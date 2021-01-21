Фатих Донмез: Работы по газопроводу Турция-Нахчыван идут полным ходом

Работы по проекту газопровода Турция-Нахчыван, подписанному в конце 2020 года, идут полным ходом.

Работы по проекту газопровода Турция-Нахчыван, подписанному в конце 2020 года, идут полным ходом.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, цель - обеспечить бесперебойную и безопасную поставку природного газа в Нахчыван.

Он отметил, что 500 миллионов кубометров природного газа в год, которые будут транспортироваться по этой 85-километровой линии, обеспечат потребности местного населения, проживающего в Нахчыване.

Напомним, что между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику. Документ подписали министры Пярвиз Шахбазов и Фатих Донмез.

Газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.

Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а Министерство энергетики Азербайджана и Минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления.