Ежесуточная добыча с АЧГ составит 581 тыс. баррелей в 2018 году

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Среднесуточная добыча с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в 2018 году ожидается на уровне 581 тыс. баррелей.

Об этом заявил Report вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

Он также отметил, что состоялось заседание руководящего комитета по соглашению о долевом разделе добычи (Азербайджанская международная операционная компания - АМОК) по рабочему плану и бюджету АЧГ на будущий год.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.