Ежесуточная добыча на АЧГ составила 588 тыс. баррелей в прошлом году

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности более 215 млн баррелей (29 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan – это на 6,75% меньше, чем в 2016 году.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (51 000), "Центральный Азери" (137 000), "Западный Азери" (124 000), "Восточный Азери" (82 000), "Глубоководный Гюнешли" (117 000) и "Западный Чираг" (77 000) составила 588 тыс. баррелей.

По итогам года на АЧГ в целом эксплуатировались 115 нефтяных, 54 газовых и водных инжекторных скважин.

Операционные расходы Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) на проект АЧГ в 2017 году превысили 456 млн долларов, капитальные расходы составили примерно 1,18 млн долларов.

В 2016 году операционные расходы на АЧГ составили примерно 503 млн долларов, капитальные – 1,45 млрд долларов.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.