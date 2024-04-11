Ежегодный объем экспорта азербайджанского газа в Европу до 2026 года увеличится на 17%

Азербайджан планирует в период до 2026 года увеличить ежегодный объем экспорта газа в Европу на 17% от показателя 2023 года, до 14 млрд кубометров.

Азербайджан планирует в период до 2026 года увеличить ежегодный объем экспорта газа в Европу на 17% от показателя 2023 года, до 14 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента Азербайджанской государственной нефтегазовой компании (SOCAR) Виталий Беглярбеков в интервью европейскому изданию "Montel News".

По его словам, в течение двух лет Азербайджан планирует ежегодно экспортировать около 14 млрд кубометров газа в страны Юго-Восточной Европы по сравнению с 12 млрд кубометров в прошлом году, а с 2026 года планирует еще больше нарастить экспорт газа.

"Мы сейчас расширяем (производственные и экспортные мощности -ред.), и результаты этой работы должны быть готовы к 2026 году, когда мы еще больше увеличим наши поставки в Италию, Грецию и Болгарию", - заявил Беглярбеков.

По его словам, рост будет обусловлен сочетанием роста добычи и расширения мощностей трех транзитных трубопроводов, составляющих Южный газовый коридор, который связывает Азербайджан через Турцию с Грецией и Италией.

Вместе с тем, Беглярбеков отметил, что дальнейшее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу (до 20 млрд кубометров в год -ред.) будет во многом зависеть от потребностей региона и готовности европейской стороны инвестировать в новую инфраструктуру.

"Например, мы намерены поставить еще 5 млрд кубометров через "Кольцо солидарности" в балканские страны", - сказал он.

По его словам, аналогичные объемы могут дополнительно поставляться по Южному газовому коридору в Италию, Грецию и "их соседям".

"Это то, что мы можем производить и поставлять. Я не могу сказать, что это все произойдет одновременно или что это все произойдет в один и тот же год – все зависит от того, когда будет готова инфраструктура и когда будет готов наш upstream", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что "определенные проекты" зависят не от SOCAR, а от европейских клиентов.

"Мы заинтересованы в увеличении поставок, но крайне важно иметь инфраструктуру", - сказал он, добавив, что Европа останется основным рынком Азербайджана на долгие годы.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год.

При этом, к концу 2025 года газопровод TAP в рамках первого этапа расширения будет готов принимать дополнительно 1,2 млрд кубометров азербайджанского газа, из которых с 2026 года 1 млрд кубометров получит Италия, еще 200 млн кубометров – Албания.

В рамках проекта "Кольцо солидарности" 25 апреля 2023 года в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR. Меморандум определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Дополнительные поставки будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.