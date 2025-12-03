Ежегодная Каспийская конференция SPE 2025: Формирование энергетического будущего региона

Ежегодная Каспийская техническая конференция SPE (CTC) 2025 в Баку собрала более 500 делегатов из более чем 30 стран и 100 компаний, подтвердив растущее влияние Каспийского региона в глобальном энергетическом секторе.

Как сообщает Report, проходя под девизом "Учимся у прошлого, обновляем настоящее, вдохновляем будущее", конференция рассмотрела ключевые вопросы в области геологоразведки, оптимизации добычи, цифровой трансформации, декарбонизации и подготовки будущих кадров. В насыщенную трехдневную программу вошли сессии "Освоение более сложных ресурсов Каспийского региона", "Обновление зрелых месторождений: увеличение ценности и продление жизненного цикла", "Баланс роста и устойчивости в энергетических проектах Каспия", "ИИ и данные как стратегические драйверы", "Региональная интеграция: общий путь к росту" и "Будущее газа в Каспии: безопасность и поставки". Эти сессии охватывали стратегический потенциал региона, трансграничное сотрудничество, изменяющиеся глобальные газовые тенденции и растущую роль цифровых технологий в повышении операционной эффективности.

Цифровая трансформация и искусственный интеллект стали ключевыми темами конференции. Лидеры отрасли обсуждали, как ИИ и передовая аналитика меняют процессы в сегменте upstream, улучшают управление данными и поддерживают более оперативное и прозрачное принятие решений. Антон Аристов, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group, отметил, что компании все активнее интегрируют ИИ-агентов с существующим отраслевым программным обеспечением для оптимизации рабочих процессов при сохранении прозрачности. Местные эксперты поддержали эту точку зрения: Ульви Заманбаев, заместитель директора SOCAR, рассказал о прогрессе компании в создании единой стандартизированной платформы данных, способствующей инновациям и снижению операционной фрагментации.

В рамках конференции была представлена и обширная программа электронных постеров Knowledge Sharing ePosters. Среди наиболее заметных работ - исследования по диагностике и оценке методов устранения давления в межтрубных пространствах с использованием распределенной волоконной оптики, новые инженерные подходы к проектированию пилотных скважин в условиях сложных пластовых давлений, а также непрерывное совершенствование модели месторождения Кашаган и логики управления скважинами для оптимизации будущей добычи и коэффициента извлечения.

Параллельно с конференцией прошел Студенческий саммит SPE, объединивший лучших студентов вузов Каспийского региона для участия в технических семинарах, тренингах по лидерству, культурных мероприятиях и взаимодействии с представителями отрасли. Программа завершилась групповыми презентациями перед отраслевым жюри и награждением лучших команд. С 2005 года Саммит служит ключевой платформой, соединяющей новое поколение энергетических специалистов с мировыми лидерами отрасли.

Обсуждения и партнерства, сформированные в ходе конференции, подчеркнули уникальную способность Каспийского региона объединять географии, экспертизу и идеи. Результаты CTC 2025 укрепят сотрудничество в регионе и ускорят движение к более безопасному, инновационному и конкурентоспособному энергетическому будущему.

Конференцию 2025 года поддержали ведущие организации энергетического сектора Каспия:

Принимающая сторона: SOCAR.

Спонсоры: BP (платиновый); SLB (золотой); TotalEnergies (серебряный); Baker Hughes, Chevron, Tengizchevroil (бронзовый); NOV (организатор кофе-брейков); Proxima, Caspian Geo (ассоциированные).

Дополнительная информация:https://go.spe.org/PreEventPRL/25CTC.

Отметим, что Общество инженеров-нефтяников (SPE) - некоммерческая профессиональная ассоциация, объединяющая 132 000 членов из 146 стран, работающих в области разведки и добычи нефти, газа и связанных энергетических ресурсов. SPE предоставляет решения и развивает профессиональное сообщество, стимулируя развитие отрасли. Члены SPE получают доступ к ведущим программам, материалам и мероприятиям, направленным на ускорение профессионального роста и укрепление профессиональных связей. Офисы SPE расположены в Калгари, Далласе, Дубае, Хьюстоне и Куала-Лумпуре.