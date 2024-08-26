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ExxonMobil ждет сохранения глобального спроса на нефть на текущем уровне до 2050 года

ExxonMobil ждет сохранения глобального спроса на нефть на текущем уровне до 2050 года Глобальный спрос на нефть сохранится примерно на текущем уровне вплоть до 2050 года.
Энергетика
26 августа 2024 г. 20:15
ExxonMobil ждет сохранения глобального спроса на нефть на текущем уровне до 2050 года

Глобальный спрос на нефть сохранится примерно на текущем уровне вплоть до 2050 года.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном прогнозе ExxonMobil (Global Outlook).

"Спрос будет оставаться выше 100 млн баррелей в сутки (б/с). Потребление нефти для производства бензина для легковых автомобилей снизится к 2050 году, однако на этот сектор приходится довольно небольшая доля общего спроса на сырье. Основная часть нефти используется и будет использоваться в производственном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности и химической отрасли, а также в транспортной сфере - судоходстве, тяжелых грузоперевозках и авиации", - прогнозирует компания.

Ожидается, что общее потребление энергоносителей в мире повысится на 15% к 2050 году по сравнению с текущими уровнями. Также отмечается, что возобновляемые источники энергии будут играть важную роль в удовлетворении этого спроса, наряду с нефтью и природным газом.

Потребление энергоносителей в развивающихся странах, как ожидается, повысится к 2050 году на 25%, в развитых - снизится более чем на 10%.

Глобальные выбросы парниковых газов начнут снижаться лишь с 2030 года и к 2050 году сократятся на 25%, говорится в обзоре.

Уменьшению выбросов будет способствовать развитие сектора ВИЭ, технологий улавливания CO2, а также более активное использование водорода и биотоплива, отмечают в ExxonMobil.

По прошлогоднему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный спрос на нефть к 2050 году сократится до 54,8 млн б/с.

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