ExxonMobil рассматривает возможность продажи сети АЗС в Сингапуре

Американсская компания ExxonMobil рассматривает возможность продажи сети автозаправочных станций (АЗС) в Сингапуре.

Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность продажи сети автозаправочных станций (АЗС) в Сингапуре.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это сделка может принести компании доход в размере около 1 млрд долларов США.

По данным источников, по потенциальной продаже АЗС ExxonMobil работает с финансовыми консультантами.

"Другие игроки отрасли и инвестиционные фонды проявили предварительный интерес к этому вопросу", - добавили они.

Источники отмечают, что продажа заправочных станций в Сингапуре позволит американской компании получить средства для развертывания в других областях с более высоким потенциалом роста.

"Окончательное решение еще не принято", - отметили они.

Представитель Exxon отказался от комментариев.

Компания Exxon, работающая в Сингапуре более 130 лет, имеет сеть из 59 АЗС под брендом Esso. Активы компании в Сингапуре также включают: нефтеперерабатывающий завод, химические и смазочные заводы, топливный терминал и завод по розливу сжиженного углеводородного газа.