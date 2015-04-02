Exxon обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском против России

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Минэнерго России получило уведомление от американской компании ExxonMobil о подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд с требованием возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной за последние годы.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, истец считает, что необходимо изменить трактовку пункта соглашения о разделе продукции (СРП) "Сахалин-1", в котором Exxon является оператором с долей 30%, в части налогообложения. Об этом изданию "Ведомости" сообщил министр энергетики Александр Новак.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что речь идет о 500 млн. долларов, при этом компания предложила возместить ей половину переплаченной суммы, а в будущем рассчитывать налог по ставке 20%, вместо нынешних 35%. Источник газеты рассказал, что российская сторона тоже готовит компромиссный вариант и надеется на внесудебное урегулирование.

В середине 1990-х годов, когда было подписано соглашение о СРП, в России действовал налог на прибыль в 35%. Эта ставка складывалась из российской ставки налога 13% и налога на прибыль в Сахалинской области по ставке 22%. В 2009 году в целом в России был снижен до 20%. Тем не менее Exxon продолжала платить по старой ставке, хотя и обращалась в Минфин с просьбой о ее снижении. Как рассказал собеседник "Ведомостей", Россия обосновывала свою позицию тем, что условия СРП не меняются на весь срок их действия. Еxxon пыталась урегулировать спор, однако 28 марта истекал срок исковой давности. "Если бы они пропустили срок, то и оплата была бы потеряна", — уточнил собеседник издания.

В марте Москву посетил генеральный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон, однако соглашения достигнуть не удалось. Ранее компания заявляла о готовности подать иск в Стокгольмский арбитраж.

Проект "Сахалин-1" реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Помимо ExxonMobil, долями в нем владеют японская Sodeco (30%), а также "Роснефть" и индийская ONGC (по 20%).

Из-за санкций, введенных США в отношении России, ExxonMobil в сентябре 2014 года покинула совместные с "Роснефтью" проекты по освоению российского шельфа на Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. Свои возможные потери от выхода из совместных предприятий с "Роснефтью" американская компания в конце февраля оценила в 1 млрд. долларов. На участие ExxonMobil в проекте "Сахалин-1" американские санкции не повлияли.