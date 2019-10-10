Exxon Mobil выбрала Bank of America Merrill Lynch для управления продажей своих нефтегазовых активов в Малайзии

Американская нефтяная компания Exxon Mobil выбрала Bank of America Merrill Lynch (BAML) для управления продажей своих нефтегазовых активов в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской и нефтяной отрасли.

Продажа малайзийских активов, которые включают доли в двух крупных месторождениях, должна принести Exxon более $2 млрд, отметили собеседники агентства.

Exxon работает в Малайзии на 35 нефтегазовых платформах на 12 морских месторождениях. Кроме того, компания имеет долю участия еще в 10 платформах на пяти месторождениях в Южно-Китайском море.

На эти операции приходится 15% добычи нефти в Малайзии, составляющей 600 тыс. баррелей в сутки, и половина добычи природного газа, которая составляет более 2 млрд куб. футов (56,6 млн куб. м) в сутки.

В последние месяцы Exxon активизировала продажи активов по всему миру, стремясь привлечь к 2021 г. $15 млрд от продаж.

Кроме того, ранее сообщалось, что продажей доли компании Exxon Mobil на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) также занимается Bank of America Merrill Lynch.

Отметим, что в конце сентября компания объявила о продаже принадлежащих ей долей в более чем 20 месторождениях норвежской компании Var Energi.

Ранее в сентябре американская корпорация договорилась о продаже своих активов в Норвегии за $4 млрд, в ExxonMobil также обсуждают возможность продажи активов в Северном море на шельфе Великобритании.