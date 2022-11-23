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Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа

Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа Евроcоюз (ЕС) заместил все выбывшие объемы российского газа за счет закупок у других поставщиков.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 17:11
Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа

Евроcоюз (ЕС) заместил все выбывшие объемы российского газа за счет закупок у других поставщиков.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России", - сказала она в ходе пленарной сессии Европарламента.

По ее словам, восполнить нехватку помогли поставки СПГ, а также трубопроводного топлива у других поставщиков.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ряд мер затронул в том числе энергетическую отрасль. На этом фоне Европа столкнулась с усугублением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

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