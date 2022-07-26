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Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе продолжают расти после возобновления поставок по "Северному потоку".
Энергетика
26 июля 2022 г. 10:22
Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе продолжают расти после возобновления поставок по "Северному потоку".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Средний уровень заполненности ПХГ в ЕС на 24 июля составляет 66,72%. Показатель за день вырос на 0,45 процентного пункта (по сравнению с 0,42 и 0,33 процентного пункта в предыдущие дни). Темпы закачки на время техобслуживания магистрали снижались на 25% и составляли в среднем 0,3 процентного пункта по сравнению с 0,4 процентного пункта в течение десяти дней до ее остановки.

Вместе с тем, поставки газа в Европу по "Северному потоку" могут немного снизиться. "Газпром" сообщил 25 июля, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", поэтому прокачка с 27 июля будет не более 33 млн кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности газопровода.

"Северный поток" — ключевой газопровод для поставок в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания с 11 июля. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 млн кубометров суточной пропускной мощности, на котором она была с середины июня. Заявки на прокачку по магистрали на газовые сутки 26 июля составляют около 60,8 млн кубометров. Это немного ниже прокачки за прошедшие газовые сутки — почти 64 млн кубометров.

Поставки газа из России транзитом через Украину ожидаются 26 июля на прежнем уровне. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 42 млн кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

По данным WindEurope, ветрогенерация в ЕС приблизилась к максимальным показателям июля. Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе в понедельник вырос до 16,1% и приблизился к максимумам июля (18,6% и 18,8%). Показатель в воскресенье составил 11,3%, а на прошлой неделе — в среднем 9,63%. Это одно из минимальных значений с начала года: ниже было только в начале июня (9,36%) и в конце апреля (8,67%).

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