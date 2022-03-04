Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза

Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом. К 30 сентября текущего года запасы голубого топлива в них должны составить 80%.

Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом. К 30 сентября текущего года запасы голубого топлива в них должны составить 80%.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК).

Издание сообщает, что Евросоюз задумал увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза. ЕК сообщила о планах отменить плату за хранение газа и разрешить властям стран платить за него компаниям. Кроме того, в Брюсселе предложили ввести минимальную цену на топливо при падении его стоимости в период нахождения в хранилище.

Также, как сообщается, рассматривается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня. С помощью предложенных мер Евросоюз стремится уменьшить зависимость от российского газа.

"С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов", — подчеркивается в документе Еврокомиссии.

Предполагается, что документ примут в следующий вторник, 8 марта. Однако допускается, что его могут изменить.