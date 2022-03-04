О нас
Аудио новости

Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза

Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом. К 30 сентября текущего года запасы голубого топлива в них должны составить 80%.
Энергетика
4 марта 2022 г. 10:25
Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза

Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом. К 30 сентября текущего года запасы голубого топлива в них должны составить 80%.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК).

Издание сообщает, что Евросоюз задумал увеличить заполненность газохранилищ более чем в два раза. ЕК сообщила о планах отменить плату за хранение газа и разрешить властям стран платить за него компаниям. Кроме того, в Брюсселе предложили ввести минимальную цену на топливо при падении его стоимости в период нахождения в хранилище.

Также, как сообщается, рассматривается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня. С помощью предложенных мер Евросоюз стремится уменьшить зависимость от российского газа.

"С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов", — подчеркивается в документе Еврокомиссии.

Предполагается, что документ примут в следующий вторник, 8 марта. Однако допускается, что его могут изменить.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi