Европейские страны закачали в ПХГ 71,1 млрд кубометров газа

Европа закачала в свои подземные хранилища (ПХГ) уже 71,1 млрд кубометров газа.

Европа закачала в свои подземные хранилища (ПХГ) уже 71,1 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Так, заполненность европейских ПХГ 3 августа немного превысила 70%, увеличившись за сутки на 0,35 процентного пункта.

При этом показатель генерации ветряных электростанций в ЕС опустился до средних минимальных значений. Согласно информации Wind Europe, 4 августа выработка энергии из ветра в европейском регионе составила 9,5% в общем объеме, при этом в предыдущие дни показатель держался у 11%. Средний показатель в июне достигал 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало самыми низкими показателями в году.

В то же время поставки российского газа по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — 5 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Поставки остаются сниженными из-за отсутствия прокачки через ГИС "Сохрановка" и ремонта турбин для станции "Портовая".

Согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку российского газа через территорию Украины на 5 августа составляют 41,9 млн кубометров. На этой отметке показатель держится с конца мая. Экспорт газа по "Северному потоку" 5 августа ожидается на уровне 31 млн кубометров. Прокачка по магистрали в последние дни июля снизилась примерно до 20% ее мощности.

При этом аналитики прогнозируют сохранение рекордной жары в Европе. Аномальные температуры ведут в росту потребления энергии и, как следствие, увеличенному спросу на энергоносители, в том числе газ.