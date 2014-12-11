Европейская комиссия: Наступил благоприятный момент для создания Энергетического союза

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная обсуждению проекта Южного газового коридора (ЮГК). В мероприятии участвовали вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров, азербайджанские дипломаты, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и представители международных энергетических компаний, привлеченных к проекту ЮГК. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Э.Насиров отметил, что Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы. Он рассказал, что проект ЮГК охватывает сферы от стратегического партнерства до экономического развития.

По его словам, хотя первоначальный объем азербайджанского газа для Европы невелик, но он может кардинально решить проблему энергетического обеспечения в странах-потребителях. Вице-президент SOCAR заметил, что в проекте уделяется большое внимание защите окружающей среды, и что природный газ меньше загрязняет окружающую среду по сравнению с другими энергоносителями. Он также отметил, что SOCAR заинтересован в инвестициях в экономику Евросоюза.

Заместитель министра экономического развития Италии Клаудио де Винченти, посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, руководитель представительства при Европейском союзе Фуад Искендеров рассказали о необходимости реализации проекта ЮГК.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что несколько дней назад на встрече с руководством Азербайджана ими был обсужден проект ЮГК, руководство Азербайджана отметило приоритетность проекта и гарантировало своевременное окончание работ. Азербайджан и Турция выполнили свои обязательства по проекту, и то же самое сейчас ждут от Европы. Он отметил, что наступил благоприятный момент для создания Энергетического союза.

На встрече также поделились своими мыслями вице-президент BP по ЮГК Джо Мерфи и исполнительный директор проекта Транс-Адриатического трубопровода (TAP) Кьетил Тунгланд.