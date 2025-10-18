Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Энергетика
    • 18 октября, 2025
    • 10:15
    Европа установила рекорд импорта СПГ за летний сезон

    Европа за летний сезон установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого в регион превысили 76,5 млрд куб. м.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - октября был зафиксирован в 2023 году - 76,3 млрд куб. м. На текущий момент страны Евросоюза закупили уже 76,6 млрд куб. м СПГ, и этот показатель только продолжит расти.

    В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 110 млрд куб. м.

    Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.

    СПГ Европа зимний период

