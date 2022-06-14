Европа приблизилась к максимальным темпам закачки газа в ПХГ

Европейские компании приблизились к максимальным темпам закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) — 0,54 процентного пункта за день — и заполнили их примерно до 55,4 млрд кубометров.

Европейские компании приблизились к максимальным темпам закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) — 0,54 процентного пункта за день — и заполнили их примерно до 55,4 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Компании третий месяц продолжают заполнять ПХГ. Средний уровень их заполненности достиг 52,1%, а рост темпов закачки за день составил 0,54 процентного пункта. При этом максимальные темпы были достигнуты в мае — 0,58 процентного пункта.

Таким образом, общий объем газа в европейских хранилищах сейчас составляет 55,4 млрд кубометров. По данным экспертов, ускорение закачки газа в ПХГ Европы может быть связано со снижением потребления "голубого топлива" и наращиванием закупок американского СПГ. Аналитики считают, что в данным момент европейскому региону угрожают две проблемы: непредсказуемые погодные условия и конкуренция за СПГ с Азией. Оба эти фактора могут привести к снижению темпов заполняемости газохранилищ.