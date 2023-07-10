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Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой

Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой.
Энергетика
10 июля 2023 г. 00:47
Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой

Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой.

Как передает Report, об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, речь которого на форуме "Экономические встречи Экс-ан-Прованса" привел телеканал CNews.

"Что касается газа, хранилища будут заполнены в октябре, но если зима в Европе будет холодной, этих запасов на континенте будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на протяжении зимнего сезона", - предупредил Пуянне.

При этом он отметил, что импортировать газ придется по более высоким ценам. "Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает", - заметил глава TotalEnergies.

Европейские правительства восполняют большую часть дефицита газа за счет дорогостоящего сжиженного природного газа (СПГ), который доставляется морским путем из США и Катара. Спрос на СПГ привел к тому, что Европа и Азия конкурируют за сжиженный газ, цены на который взлетели, что стимулирует переход на другие виды топлива, в том числе уголь.

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