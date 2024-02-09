Еврокомиссия рекомендует ЕС сократить использование ископаемого топлива на 80%

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Документ предполагает, что достижение net-zero требует от стран союза сокращения к 2040 году выбросов парниковых газов на 90% относительно уровня 1990

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Документ предполагает, что достижение net-zero требует от стран союза сокращения к 2040 году выбросов парниковых газов на 90% относительно уровня 1990 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении ЕК.

ЕК расписала условия и задачи, которые необходимо выполнить для такого существенного снижения выбросов. В частности, предполагается, что использование нефти и газа в энергетических целях сократится к 2040 году на 80%.

"Прогнозируется, что энергетический сектор достигнет полной декарбонизации вскоре после 2040 года на основе всех энергетических решений с нулевым и низким уровнем выбросов углерода, включая возобновляемые источники энергии, ядерную энергию, энергоэффективность, улавливание, утилизацию, хранение и полезное использование углерода, геотермальную и гидроэнергетику. (...) Важным преимуществом этих усилий является меньшая зависимость от ископаемого топлива благодаря 80% сокращению его потребления для производства энергии в период с 2021 по 2040 год", - сказано в сообщении.

"Отправной точкой" в пути к углеродной нейтральности ЕК считает полную реализацию существующего законодательства по сокращению выбросов как минимум на 55% к 2030 году.

"Достижение рекомендованной цели в 90% потребует как сокращения выбросов, так и утилизации углерода. Это потребует внедрения технологий улавливания и хранения CO2, а также использования улавливаемого углерода в промышленности. Улавливание углерода должно быть целевым для тех отраслей, [выбросы] которых трудно сократить, где альтернативы менее экономически жизнеспособны", - отмечает регулятор.

В целом, успешный энергопереход должен идти рука об руку с усилением конкурентоспособности промышленности, особенно в секторах чистых технологий, считает комиссия. Вместе с тем, при формировании и реализации климатической политики необходимо учитывать интересы наиболее уязвимых к изменениям сообществ, а также тех, кто сталкивается с наибольшими трудностями при адаптации, подчеркивает ЕК.

Отмечается, что за последние 5 лет связанный с климатом экономический ущерб в Европе составил 170 млрд евро. По самым скромным оценкам ЕК, усиление глобального потепления в результате бездействия может снизить ВВП ЕС примерно на 7% к концу столетия.

ЕК начала обсуждения опубликованных рекомендаций со всеми заинтересованными сторонами. Законодательное предложение ожидается от новой комиссии после европейских выборов, оно будет согласовано с Европейским парламентом и государствами-членами.