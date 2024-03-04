Еврокомиссия намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

Еврокомиссия намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле.

Еврокомиссия намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

"Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям", - сказала Симсон.