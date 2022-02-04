Еврокомиссия: Мы являемся сторонниками увеличения поставок газа с "Шахдениз"

Мы за расширение Южного газового коридора (ЮГК) в будущем, увеличение поставок природного газа, добываемого с месторождения "Шахдениз".

"Мы за расширение Южного газового коридора (ЮГК) в будущем, увеличение поставок природного газа, добываемого с месторождения "Шахдениз"".

Как сообщает Report, об этом заявила комиссар Еврокомиссии по энергетическим вопросам Кадри Симсон на пресс-конференции после 8-го заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку.

"Азербайджан является надежным партнером Европейского союза (ЕС) в плане энергетической безопасности. ЮГК сыграет большую роль в надежных поставках газа в регион Юго-Восточной Европы. В настоящее время на энергетическом рынке наблюдается рост цен. И с этой точки зрения считаю, что ЮГК важен именно для энергоснабжения этой части Европы", - отметила она.

Европейский гость также сказала, что будет проведена определенная работа по декарбонизации.

"Мы предпримем шаги по сокращению выбросов метана при использовании традиционных источников энергии. Мы знаем, что Азербайджан - страна, богатая возобновляемыми источниками энергии, и в этой области мы готовы оказать ему поддержку. Могу с уверенностью сказать, что довольна обсуждениями, которые мы ведем с Азербайджаном в этом направлении", - отметила она.