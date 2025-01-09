Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу по проблемам газоснабжения

Европейская комиссия (ЕК) и Словакия договорились создать рабочую группу высокого уровня по вопросам поставок газа в эту страну после завершения действия соглашения о газовом транзите из России через Украину.

Европейская комиссия (ЕК) и Словакия договорились создать рабочую группу высокого уровня по вопросам поставок газа в эту страну после завершения действия соглашения о газовом транзите из России через Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на Еврокомиссию, об этом говорится в совместном заявлении комиссара ЕК Дана Йёргенсена и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"У нас состоялась хорошая и открытая дискуссия о ситуации в энергетике и более широких последствиях прекращения транзита российского газа через Украину. Мы и дальше будем внимательно обсуждать эти вопросы на политическом и техническом уровнях между Словакией и Европейской комиссией. В данном контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня для отслеживания и определения вариантов на основе совместной оценки ситуации и рассмотрения того, как ЕС может помочь в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Напомним, что Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, так как истек срок 5-летнего контракта.