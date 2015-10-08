​Еврокомиссар: TAP и TANAP - важнейшие проекты для Европы

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Развитие рынка сжиженного газа (LNG) позволит Европе с 2020 года увеличить объемы импорта с 40 до 90 млрд. кубометров".

Как сообщает Report, об этом рассказал в своем выступлении в Европарламенте еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

В ходе выступления М.А.Каньете подчеркнул значимость проектов Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP) для европейских стран: "Приоритетом Комиссии является безопасное и бесперебойное обеспечение энергией граждан и компаний Евросоюза. Мы добились успешных изменений в регионе, в связи с чем я могу привести несколько примеров. Сейчас мы ждем начала деятельности трубопроводов TAP и TANAP, призванных поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год".