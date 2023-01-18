Еврокомиссар: ЕС может заменить поставки газа из РФ возобновляемой энергией

Евросоюз (ЕС) способен заменить получаемые им оставшиеся объемы газа из России энергией из возобновляемых источников.
Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников", - сказала она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что объем поставок газа из РФ в ЕС за 8 месяцев прошлого года сократился на 80%. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии.