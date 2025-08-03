Euronews Turkish: Сирия стала 14-й страной, куда Азербайджан поставляет природный газ

Наше энергетическое партнерство укрепляется, а SOCAR превращается в более крупного игрока на международной арене.

Наше энергетическое партнерство укрепляется, а SOCAR превращается в более крупного игрока на международной арене.

Как передает Report со ссылкой на Euronews Turkish, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

М. Джаббаров также отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR приобретает всё большее влияние на региональных и глобальных энергетических рынках.

По словам министра, начавшиеся 2 августа поставки азербайджанского природного газа в Сирию через город Килис (Турция) стали очередным шагом в рамках расширения энергетической дипломатии Азербайджана. С началом экспорта в Сирию, эта страна стала 14-й, получающей азербайджанский газ по различным трубопроводам.

Открытие газопровода Турция–Сирия состоялось в субботу в городе Килис, всего в 7 км от сирийской границы. В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, президент Фонда развития Катара Фахад Хамад Аль-Сулейти, министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Это делает Азербайджан всё более значимым глобальным поставщиком энергии", - заявил М.Джаббаров. Он подчеркнул, что надёжное энергоснабжение играет ключевую роль в процессе восстановления и нормализации экономики Сирии. Азербайджанский газ, по его словам, обеспечит более стабильное производство электроэнергии и удовлетворит потребности миллионов людей.

Министр также отметил, что проект носит не только коммерческий, но и дипломатический характер, открывая новую страницу в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Сирией. Он напомнил о прошедших ранее встречах президентов двух стран в Анталье и Баку.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что реализация газового проекта стала возможной благодаря стратегическому партнерству и союзническим отношениям между Азербайджаном и Турцией. Он поблагодарил за активную поддержку обеих стран, а также правительства Катара, сыгравшего важную роль в этом процессе.





"Подобные инициативы выходят за рамки национальных интересов и способствуют обеспечению региональной стабильности и безопасности", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке восстановления Сирии со стороны других стран региона, Микаил Джаббаров отметил: "Мы действуем от собственного имени, но приветствуем усилия и других государств, готовых внести свой вклад".