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Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером

Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером Европейский Союз (ЕС) считает Азербайджан надежным партнером.
Энергетика
18 июля 2022 г. 07:19
Euronews: ЕС считает Азербайджан надежным партнером

Европейский Союз (ЕС) считает Азербайджан надежным партнером.

Как передает Report, об этом пишет Euronews.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в понедельник посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу. Как ожидается, по итогам переговоров будет заключена сделка, направленная на снижение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей и сокращение ожидаемой нехватки газа будущей зимой.

Сейчас топливо, добываемое на шельфе Каспийского моря, поступает в Европу через Южный газовый коридор. В сообщении пресс-службы Еврокомиссии отмечается, что стороны обсудят вопросы стратегического партнерства ЕС и Азербайджана в области энергетики с целью повышения его роли в диверсификации поставок природного газа в страны Европы.

Подчеркивается, что в 2021 году из России в ЕС было перекачано 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 40% от его общего потребления. В Брюсселе рассчитывают, что смогут получать через Южный газовый коридор ежегодно не менее 20 миллиардов кубометров топлива к 2027 году и называют Азербайджан надёжным партнером.

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Версия на азербайджанском языке “Euronews”: Aİ Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş adlandırır

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