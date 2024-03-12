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Euronews: ЮГК - ключевой элемент диверсификации поставок газа в Европу

Euronews: ЮГК - ключевой элемент диверсификации поставок газа в Европу Южный газовый коридор - важнейший маршрут для диверсификации поставок газа в Европейский союз и смежные страны.
Энергетика
12 марта 2024 г. 09:59
Euronews: ЮГК - ключевой элемент диверсификации поставок газа в Европу

Южный газовый коридор - важнейший маршрут для диверсификации поставок газа в Европейский союз и смежные страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Euronews.

Издание отмечает, что на десятом заседании Консультативного совета Южного газового коридора и втором заседании Консультативного совета по зеленой энергетике был поднят вопрос о расширении данного коридора.

"Азербайджан – страна с обширными запасами нефти и природного газа, увеличившая в прошлом году объем экспорта газа на 9%, достигнув отметки в 22 млрд кубометров. На данный момент основными покупателями в Европе являются Италия, Греция, Румыния, Венгрия и Болгария, и по всей видимости, этот список может быть расширен", - говорится в статье.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что появились новые страны-партнеры, готовые принимать дополнительные объемы природного газа, несмотря на усилия по отказу от ископаемых видов топлива. "Но на это требуется несколько десятилетий. Теперь мы хотим наладить сотрудничество, рассчитанное на будущее", сказала Симсон, отметив потенциал Азербайджана для перехода к возобновляемой энергетике.

В статье подчеркивается, что одним из способов, которым Азербайджан стремится достичь перехода к зеленой энергетике, является "строительство ветряных электростанций на Каспийском море".

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Версия на азербайджанском языке “Euronews”: SGC Avropaya qaz tədarükünün şaxələndirilməsində vacib elementdir
Версия на английском языке Euronews: SGC - key element in diversifying gas supplies to Europe

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