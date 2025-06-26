Euronews: Баку - площадка для глобального энергетического диалога

Euronews: Баку - площадка для глобального энергетического диалога

Телеканал Euronews подготовил новый репортаж, посвященный Бакинской энергетической неделе, которая в этом году отметила свое 30-летие.

Как передает Report, в сюжете телеканал отмечает, что мероприятие, прошедшее с 2 по 4 июня, объединило лидеров энергетической отрасли для обсуждения вопросов глобальной энергетической безопасности, устойчивого развития и энергоперехода.

В интервью телеканалу исполняющая обязанности генерального секретаря Секретариата Энергетической хартии Ацуко Хиросэ подчеркнула значимость международного сотрудничества и актуальность универсальных механизмов.

"Убеждена, что наш договор остается крайне важным, особенно если его сфера применения будет расширена на развивающуюся энергетику и страны, которые пока что недостаточно инвестируют в возобновляемые источники энергии. В декабре 2024 года в договор были внесены важные поправки, охватывающие новые направления - водород, аммиак, биогаз, биометан, синтетические виды топлива, а также технологии улавливания, использования и хранения углерода. Эти вопросы просто не стояли на повестке 30 лет назад", - отметила она.

Заместитель генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Сингх в свою очередь предупредила, что нынешних усилий недостаточно для утроения мощностей в сфере ВИЭ к 2030 году. По ее словам, для достижения этой цели требуются ежегодные инвестиции на уровне 1,5 трлн долларов.

Сингх отметила быстрые темпы внедрения возобновляемых источников энергии в Китае, США и странах ЕС, но при этом подчеркнула необходимость обеспечения более доступного финансирования для развивающихся рынков.

"Следующее десятилетие будет решающим. Именно в этот период нам нужно заложить прочную основу, чтобы выйти на целевые показатели по достижению углеродной нейтральности. Очевидно, что речь идет не только об увеличении доли возобновляемой энергетики - эта работа должна продолжаться. Но нам также нужно укреплять энергетические сети и инфраструктуру, которая их поддерживает", - добавила она.