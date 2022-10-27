Эстония досрочно прекратит импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря

Правительство Эстонии приняло постановление, по которому прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Евросоюзом переходного периода и вводится запрет на его поставки с 5 декабря.

Правительство Эстонии приняло постановление, по которому прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Евросоюзом переходного периода и вводится запрет на его поставки с 5 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает BNS.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", - говорил ранее журналистам глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Евросоюз ввел до февраля 2023 года постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов.

МИД Эстонии ранее направил в Еврокомиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.