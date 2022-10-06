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ЕС увеличит сроки полного вступления в силу части санкций против России

ЕС увеличит сроки полного вступления в силу части санкций против России Евросоюз увеличит сроки переходных периодов до полного вступления в силу некоторых принципиальных ограничений в рамках нового пакета санкций против России.
Другие страны
6 октября 2022 г. 11:05
ЕС увеличит сроки полного вступления в силу части санкций против России

Евросоюз увеличит сроки переходных периодов до полного вступления в силу некоторых принципиальных ограничений в рамках нового пакета санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает европейское издание Politico, ознакомившееся с итоговым проектом документа Еврокомиссии о восьмой очереди санкций.

Сообщается, что в ходе обсуждения новых ограничительных мер Мальта, Кипр и Греция выразили озабоченность в связи с потенциальным влиянием ввода потолка цен на нефть из РФ на их танкерный флот. ЕС пообещал запустить мониторинг попыток обхода санкций другими перевозчиками, но также увеличил с трех в изначальном варианте до шести месяцев в итоговом тексте решения переходный период для вступления в силу окончательного запрета на прием определенных судов в портах ЕС. Речь идет о торговых судах, в том числе танкерах, которым будут запрещены заход в порты стран союза и обслуживание в контексте антироссийских санкций.

Помимо этого, отмечает Politico, предложенный запрет на импорт из России некоторых видов стальной продукции обеспокоил Италию и Бельгию. Они выразили опасения, что часть компаний, работающих в этой сфере, потеряет тысячи рабочих в случае разрыва связей с РФ. Учитывая высказанную обеспокоенность, Еврокомиссия тоже предложила увеличить сроки окончательного вступления ограничений на покупку российской стали.

Увеличенные сроки вступления в силу ограничений позволят в итоге всем странам ЕС мягче адаптироваться и в конечном счете в полной мере присоединиться к исполнению санкций.

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