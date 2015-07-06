​Еще одно хачмазское село газифицировано

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в хачмазском селе Ашагы Зеид прошло мероприятие по случаю газификации села на 193 абонента.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На церемонии открытия участвовали представители районной ИВ, Производственного объединения "Азеригаз" и сельчане.

Для газификации села Ашагы Зеид на основе одноступенчатой системы провели внутриквартальные линии газа и металлические трубы протяженностью 12 143 метра, установили 193 счетчиков и персональных регуляторов.