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Еще одна страна откажется от российского газа, нефти и угля

Еще одна страна откажется от российского газа, нефти и угля Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
Энергетика
22 апреля 2022 г. 18:43
Еще одна страна откажется от российского газа, нефти и угля

Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.

По словам министра, за счет экономии энергии и импорта сжиженного газа (СПГ) из других стран "Нидерланды смогут заменить весь российский газ до конца этого года". Кабмин также откажется и от российских нефти и угля.

"Мы больше не хотим финансировать российскую военную машину за счет наших газовых и нефтяных контрактов", - цитирует Йеттена голландское издание Algeemen Dagblad.

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