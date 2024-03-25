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Еще одна европейская страна начнет покупать азербайджанский газ для собственных нужд

Еще одна европейская страна начнет покупать азербайджанский газ для собственных нужд Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд.
Энергетика
25 марта 2024 г. 12:01
Еще одна европейская страна начнет покупать азербайджанский газ для собственных нужд

Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, для этого разрабатываются планы по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры.

"Посредством существующей инфраструктуры, такой как Трансадриатический трубопровод (TAP), осуществляется диверсификация источников энергии Албании и снижение ее зависимости от гидроэнергетики. Основная роль TAP в Албании заключается в содействии транзиту газа из Азербайджана на европейские рынки, включая Италию", - отмечает S&P.

Ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются в объеме около 200 млн кубометров. Таким образом, это совпадет с периодом первого этапа расширения Трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд кубометров предназначены для Италии.

Таким образом, Албания будет девятым покупателем природного газа у Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. Это Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония.

Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Европу с 8 млрд кубометров в 2021 году до 11,8 млрд кубометров в 2023 году. В целом, страна в прошлом году экспортировала 23,8 млрд кубометров газа.

Согласно меморандуму с ЕС Баку должен довести поставки природного газа в Европу до 2027 года до 20 млрд кубометров.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Подтвержденные запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Страна имеет еще несколько перспективных месторождений газа, в частности, "Бабек", "Абшерон", "Умид" и "Карабах".

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