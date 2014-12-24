Еще десять сел в Азербайджане обеспечены газом

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня 10 сел шести районов Азербайджана были обеспечены природным газом. Об этом сообщили Report в SOCAR. Это села Кюргарабуджаг, Ярмамедбагы, Ляляагаджы, Куфоба, Гуллар, Пирли, Корпюсындыран, Ширванлы, Гасымбяйли и Дядяли Нефтчалинского, Зардабского, Гусарского, Агстафинского, Бардинского и Агсуинского районов.

На мероприятии, посвященном подаче природного газа в село Кюргарабуджаг Нефтчалинского района, было отмечено, что для газификации 248 абонентов были проложены газовые линии и установлены счетчики.

В этот же день впервые была открыта подача природного газа в селах Ярмамедбагы и Ляляагаджы Зардабского района, в которых проложены газовые линии и установлены счетчики в целом для 379 абонентов.

На мероприятии, посвященном подаче природного газа в селах Куфоба и Гуллар Гусарского района, было отмечено, что для газификации в целом 185 абонентов были проложены газовые линии и установлены счетчики.

24 декабря была восстановлена подача природного газа в селе Пирли Агстафинского района. На проведенном в связи с этим мероприятии было отмечено, что для газификации 280 абонентов были проложены газовые линии и установлены счетчики.

В селах Корпюсындыран и Ширванлы Бардинского района впервые была открыта подача природного газа для 626 абонентов в целом, были проложены газовые линии и установлены счетчики.

В этот же день была восстановлена подача природного газа в селах Гасымбяйли и Дядяли Агсуинского района. С этой целью были проложены газовые линии и установлены счетчики для 80 абонентов.