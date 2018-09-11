Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Еще четыре скважины введены в эксплуатацию в рамках проекта "Шахдениз-2"".

Как сообщает Report, об этом сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс.

Кроме того, он отметил, что несколько скважин будут введены в эксплуатацию с платформы Alfa.

"Пока из недавно открытых четырех скважин, наряду с газом и конденсатом, выходят также песок и щебень. Следует ждать стабилизации добычи. Пока идет очистка, трудно что-то сказать об объеме суточной добычи", - сказал он.