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    Еще четыре скважины введены в эксплуатацию в рамках проекта "Шахдениз-2"

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Еще четыре скважины введены в эксплуатацию в рамках проекта "Шахдениз-2"".

    Как сообщает Report, об этом сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс.

    Кроме того, он отметил, что несколько скважин будут введены в эксплуатацию с платформы Alfa.

    "Пока из недавно открытых четырех скважин, наряду с газом и конденсатом, выходят также песок и щебень. Следует ждать стабилизации добычи. Пока идет очистка, трудно что-то сказать об объеме суточной добычи", - сказал он. 

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