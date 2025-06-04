ЕС включил месторождение графита Сарытоган в Казахстане в список стратегических инициатив

Евросоюз (ЕС) включил месторождение графита Сарытоган, расположенного в Карагандинской области Казахстана, в список стратегических инициатив.

Евросоюз (ЕС) включил месторождение графита Сарытоган, расположенного в Карагандинской области Казахстана, в список стратегических инициатив.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства страны.

Сообщается, что Еврокомиссия (ЕК) инициирует процесс привлечения инвестиций в развитие проекта. Согласно оценкам, общие капитальные затраты определены в диапазоне $62-344 млн.

"Проект "Сарытоган" рассматривается как ключевой элемент укрепления промышленного партнерства между Европейским Союзом и Республикой Казахстан, а также как часть общеевропейской стратегии по обеспечению устойчивых поставок критически важных материалов для зелёного и цифрового перехода ЕС", – сообщили в министерстве.

Кроме того, ЕК выразила готовность поддержать казахстанское предприятие в заключении офтейк-контрактов с европейскими партнерами.